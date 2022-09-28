Безработных петербурженок задержали за обман пенсионерки на 1,3 млн рублей

По подозрению в крупном обмане петербургской пенсионерки задержаны две женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb, в изоляторе временного содержания за мошенничество на 1,3 миллиона рублей попали 48-летняя женщина с улицы Бармалеева и 35-летняя женщина с Уральской улицы. Обе безработные. Возбуждено уголовное дело.

Женщин подозревают в обмане 71-летней пенсионерки, проживающей на Гражданском проспекте. Потерпевшая пришла в полицию в июне и рассказала, что в 2018 году ей предложили инвестировать деньги в ремонт квартиры с последующей их продажей и выплатой разницы. Пенсионерка «вложила» 1,3 миллиона рублей, но никакого дохода так и не дождалась.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургская пенсионерка оформила три кредита для мошенников. Чтобы предотвратить кражу, «банкирша» посоветовала пенсионерке снять пенсию и взять кредит.