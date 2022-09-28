В Малоохтинском парке появилась аллея в память о погибших детях Донбасса

Во вторник 27 сентября состоялась федеральная акция «Посвящение ангелам. Свидетели правды» в память о погибших детях Донбасса. На символической Аллее Ангелов высадили деревья, участие в акции принимали: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, а также общественные и волонтерские организации. Мероприятие прошло при поддержке фармацевтического концерна «ЭСКОМ».

По словам руководителя концерна «ЭСКОМ» и основателя благотворительного фонда «Дети земли русской» Гелани Азиров — это важное событие для петербуржцев, которое напомнит всем нам, как важно быть человечными, терпимыми и сплоченными, особенно в это непростое время. Каждое посаженное сегодня дерево станет символом жизни и мира. Дети Донбасса – это память о добре, но это добро надо защищать.

Российский концерн, специализирующийся на выпуске инфузионных растворов, неоднократно оказывал помощь нуждающимся на Донбассе. За все время концерн отправил 2 груза с более чем 40 тоннами жизненно-важных лекарственных препаратов, а также совместно с волонтерами благотворительного фонда «Дети земли русской» оказал помощь 400 детям из детских домов, эвакуированных из Донбасса в Ростовскую область.