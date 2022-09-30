Автоэксперт рассказал, когда менять резину на зимнюю

Автоэксперт Святослав Данилов рассказал петербургским автомобилист, когда стоит менять летнюю резину на зимнюю.

По словам специалиста, замену резины нужно проводить согласно рекомендациям производителей.

«Соответственно, когда покупаем товар, то смотрим инструкцию, читаем на сайте производителя: когда температурный режим использовать конкретно этой модели и конкретно этого производителя», — рассказал Данилов телеканалу «Санкт-Петербург».

Кроме того, можно пользоваться общим правилом и «переобуваться», когда среднесуточная температура воздуха опустится до +4 градусов. Если на улице будет холоднее, значит уже нужны зимние покрышки.

Данилов также порекомендовал заниматься поиском зимних покрышек еще летом. В это время на них минимальный спрос, и, соответственно, стоимость на нее будет ниже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский работодатель объяснил, как забронировал сотрудников от мобилизации.