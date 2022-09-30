Политолог оценил идею выплат петербургским добровольцам в 300 тысяч рублей

Петербуржцам, подлежащим частичной мобилизации, пообещали единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а добровольцам — 300 тысяч рублей. Актуальность данной меры оценил политолог Алексей Кочетков.

Эксперт в разговоре с «МК в Питере» назвал эту меру поддержки правильным шагом со стороны государства. Он объяснил, что семьи призванных в Вооруженные силы России могут оказаться в тяжелой финансовой ситуации. По мнению политолога, решение властей показывает, что им не все равно на эту категорию населения.

«Это показывает, что государство все-таки думает о гражданах, которых призывают на военную службу. С точки зрения социального спокойствия, это правильный шаг», — считает Алексей Кочетков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный выплатит мобилизованным петербуржцам по 100 тысяч рублей. Также призванных в ВС обеспечат дополнительным оборудованием и разрешат им вне очереди регистрировать брак.