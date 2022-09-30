Петербургская пенсионерка перевела лжебанкирам 2,7 млн рублей

Петербургская пенсионерка перевела лжебанкирам 2,7 млн рублей
Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Пожилая жительница Петербурга осталась без нескольких миллионов рублей после разговора с телефонными мошенниками.

Как стало известно Gazeta.SPb, мошенники обманули 77-летнюю пенсионерку из Московского района. Она сообщила полицейским, что в начале августа ей на домашний и мобильный телефон названивали неизвестные «сотрудники банка».

Они убедили женщину, что некие злоумышленники пытались взломать ее личный кабинет в онлайн-приложении банка, поэтому в целях безопасности они попросили назвать смс-коды, а также перевести деньги на указанные ими счета. Пенсионерка поверила и в результате осталась без 2,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка ударила отца и столкнула его с лестницы на Композиторов.

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