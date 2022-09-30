Работника Мариинского театра разыскивали 15 лет за наркоторговлю

Работника Мариинского театра разыскивали 15 лет за наркоторговлю
Фото: УФСИН по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов спустя 15 лет розыска поймали осужденного за крупный наркосбыт.

Следствие потеряло петербуржца из виду еще в 2006 году. Спустя два года его заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима по статье о наркосбыте в особо крупном размере. Мужчина все это время знал, что его разыскивают, и вполне успешно скрывался от правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В итоге его удалось разыскать в Мариинском театре, где он неофициально работал подсобным рабочим. Мужчину задержали сотрудники отдела розыска УФСИН. В настоящее время он арестован.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина с ножом проколол прохожему легкое у «Пятерочки» на Брянцева. В преступлении заподозрили 30-летнего жителя Архангельской области.

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