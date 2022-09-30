Не заметивший электричку житель Ленобласти получил смертельные травмы

Не заметивший электричку житель Ленобласти получил смертельные травмы
Фото: Pxhere

В Ленобласти электропоезд насмерть сбил мужчину, идущего вдоль железной дороги.

Все случилось поздним вечером возле станции Чолово, что в Лужском районе. В дежурную часть транспортной полиции сообщили о гибели мужчины под колесами электрички.

Как установили правоохранители, погибший шел вдоль железнодорожных путей и не заметил приближающийся электропоезд. Машинист стал подавать сигналы повышенной громкости и экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Мужчина погиб на месте.

«Пострадавшим оказался 64-летний местный житель. Задержка поездов составила 25 минут», — сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина с ножом проколол прохожему легкое у «Пятерочки» на Брянцева. В преступлении заподозрили 30-летнего жителя Архангельской области.

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