Кинотеатры теряют деньги после начала частичной мобилизации

Кинотеатры в России столкнулись с резким падением доходов после объявления частичной мобилизации в стране.

Глава объединенной киносети Алексей Васянин рассказал, что за введением частичной мобилизации последовало падение трафика в ТРЦ, от чего страдают и кинотеатры. Об этом сообщает «Ямал 1».

Он отметил, что угроза постепенного закрытия висит над кинотеатрами уже полгода. К такой ситуации в киноиндустрии привел уход голливудских киностудий.

«Объявленная частичная мобилизация ухудшила ситуацию, но закрытия кинотеатров не связано с этим напрямую. Закрытие связано с уходом голливудских студий и отсутствием четкой программы господдержки. А частичная мобилизация просто ускорит этот процесс», — заявил Васянин в разговоре с «Общественной службой новостей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из библиотек российских-онлайн кинотеатров начали пропадать старые западные фильмы и сериалы.