Эксгибиционист в фиолетовой толстовке устроил внезапный урок анатомии для восьмиклассницы на Дачном проспекте

Эксгибиционист в фиолетовой толстовке устроил внезапный урок анатомии для восьмиклассницы на Дачном проспекте
Фото: unsplash

В Кировском районе Петербурга 14-летней школьнице пришлось столкнуться с извращенцем, вывалившим свое достоинство прямо посреди улицы.

Как стало известно Gazeta.SPb, 29 сентября в полицию поступило сообщение от социального педагога одной из петербургских школ. Женщина рассказала, что к ней обратилась ученица восьмого класса, которая возвращалась после уроков домой и столкнулась с эксгибиционистом на Дачном проспекте.

Неизвестный молодой человек демонстративно показывал свой половой орган застывшей от ужаса школьнице. Пострадавшая смогла запомнить приметы злоумышленника — им оказался 17-18-летний парень в светло-фиолетовой толстовке, с модной стрижкой — бритые затылок и виски, удлиненная челка.

Чуть позве в полицию поступило заявление от матери пострадавшей с просьбой принять меры. На эксгибициониста составили ориентировку, которую направили в службы и подразделения полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге 17-летнюю продавщицу овощного ларька изнасиловал мужчина из социальной сети

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