Во Всеволожске задержали агрессора, расстрелявшего из ружья Chevrolet обидчика своего отца

Во Всеволожском районе Ленобласти 28-летний местный житель не выдержал оскорблений своего отца и расстрелял из ружья машину обидчика. Обидчивого сына задержали, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 29 сентября в полицию позвонил житель Ленобласти с сообщением о том, что в городе Всеволожск у дома по улице Петровской неизвестный мужчина из предмета, похожего на винтовку произвел три выстрела в заднее стекло его Chevrolet.

Прибывшие на место оперативники установили, что владелец машины за полчаса до случившегося находился в помещении своего кафе, когда двое посетителей — оба крупные начальники местных компаний по строительству и производству стройматериалов, — попросили его подвезти их до улицы Петровской.

Мужчина согласился. После того, как машина прибыла на место, у водителя завязался конфликт с его солидными пассажирами. На помощь поспешил сын одного из начальников — он ударил прикладом ружья в живот водителя и трижды выстрелил по заднему стеклу автомобиля.

Утром 30 сентября правоохранители задержали подозреваемого — его поместили в изолятор временного содержания. Из дома мужчины изъяли ружье, три металлических шарика и 2 пластиковых пыжа.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на Богатырском проспекте пенсионер вступился за свою соседку и несколько раз выстрелил в ее обидчика.