Эксперт посоветовала пенсионерам России отказаться от жирного молока

Главный гериатр Москвы Надежда Рунихина посоветовала пожилым людям снизить жирность молока

По данным РИА Новости, главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина порекомендовала пенсионерам в День пожилого человека пересмотреть свой рацион и снизить жирность употребляемых молочных продуктов.

«Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов», — отметила эксперт.

По словам Рунихиной, молочные продукты — это прекрасный пищевой продукт, с достаточным количеством белка, который хорошо усваивается. Поэтому если пенсионер любит и использует молочные продукты в пищу, то они без проблем могут войти в дневной рацион пожилого человека.