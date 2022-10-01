Эксперт посоветовала пенсионерам России отказаться от жирного молока

Эксперт посоветовала пенсионерам России отказаться от жирного молока
Фото: unsplash
Главный гериатр Москвы Надежда Рунихина посоветовала пожилым людям снизить жирность молока
По данным РИА Новости, главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина порекомендовала пенсионерам в День пожилого человека пересмотреть свой рацион и снизить жирность употребляемых молочных продуктов.
«Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов», — отметила эксперт.
По словам Рунихиной, молочные продукты — это прекрасный пищевой продукт, с достаточным количеством белка, который хорошо усваивается. Поэтому если пенсионер любит и использует молочные продукты в пищу, то они без проблем могут войти в дневной рацион пожилого человека.
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