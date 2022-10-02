Петербуржцы в 2022 году на 18% реже попадали в ДТП

Петербургские автолюбители в первом полугодии 2022 года смогли почти на 20% лучше контролировать ситуацию на дороге — количество случаев ДТП значительно снизилось. Одной из причин может быть отказ города от коммерческих маршруток.

По информации МК Питер, количество ДТП в Петербурге в первой половине 2022 года снизилось на 17,7 % по сравнению с прошлым годом. Цифрами поделились в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти. Такой приятной тенденции поспособствовало решение городских властей отказаться от коммерческих маршруток в рамках новой транспортной модели обслуживания.

Так за этот период в Петербурге зарегистрировали 1941 ДТП. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года на улицах Северной Столицы произошло 2358 дорожных аварий.

Статистика по смертности также показала уверенное улучшение ситуации — в этом году в ДТП погибли 54 человека, что на 42 % меньше, чем в 2021 году — тогда 93 человека умерло на дорогах. Число пострадавших в авариях также сократилось на 17,4 %.

По мнению многих петербуржцев, именно коммерческие маршрутки, от которых город отказался в 2021 году, были виновниками большинства ДТП. Частные водители грубо нарушали ПДД и создавали аварийные ситуации на дорогах — когда они уступили место социальным автобусам, культура вождения в Петербурге значительно улучшилась.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургские власти заявили о нехватке водителей автобусов и машинистов.