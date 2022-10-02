Данные клиентов и сотрудников сети магазинов DNS утекли в сеть

Сеть DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников. Так в открытый доступ попало 16,5 миллионов записей с данными покупателей.
Сеть DNS на своем официальном предупредила об утечке данных сотрудников и клиентов из-за кибератаки.
«В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки. Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров.», — говорится в заявлении компании.
В сообщении сказано, что взлом сайта производился с серверов, находящихся за границей. До официального заявления СМИ писали, что в открытый доступ попала база с 16,524 миллионами записей информации о покупателях.
«Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — успокоили своих клиентов в DNS.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что стало известно об очередной утечке базы данных пользователей СДЭК.