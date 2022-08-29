Вторая утечка и задержка доставок из-за рубежа: СДЭК продолжает подводить своих клиентов?

Сегодня стало известно об очередной утечке базы данных пользователей СДЭК. В открытый доступ попали имена, телефоны и пароли клиентов. Это не первая утечка: в конце зимы были слиты файлы, в которых содержалось более миллиарда строк.

Утром 29 августа Телеграм-канал «Утечки информации» сообщил, в интернет утекли базы данных пользователей платформы для заказов за рубежом CDEK.Shopping и маркетплейса CDEK.MARKET. В первой базе содержится почти 20 тысяч строк с именами пользователей, паролями, электронными почтами, телефонами и датами рождения, а во второй около 100 тысяч строк с теми же данными. При этом номера банковских карт и документов, удостоверяющих личность, остались в тайне.

В CDEK.Shopping подтвердили факт утечки и заявили, что уже занимаются внедрением мер по недопуску распространения слитой информации.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда данные клиентов СДЭК утекают в сеть. В конце февраля в результате масштабной утечки в открытом доступе оказались два файла с ФИО, номерами телефонов, адресами и другими данными: один содержал 466 миллионов строк, второй — 822 миллиона.

Утечки данных — не единственная проблема, с которой сталкивались клиенты СДЭК. В начале мая компания запустила сервис CDEK.Shopping по доставке зарубежных товаров. Заказы сделали 2 500 клиентов, отличиться скоростью доставки компании не удалось. Россияне массово жаловались на задержку доставки оплаченных покупок. Несколько сотен клиентов, не дождавшись своих заказов, оформили возврат средств, но и здесь возникли задержки.

В компании объясняли, что задержки были связаны с «ситуацией в мире», из-за которой обычная доставка превратилась «логический квест». К срыву сроков доставки привели закрытие транзита через территории нескольких стран, платежные ограничения и таможенный контроль в странах оформления транзита.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России может появиться фонд выплат для граждан, пострадавших от утечек данных.