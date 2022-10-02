Ксения Собчак заметила телеведущую Екатерину Андрееву на стойке регистрации рейса в Стамбул

Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила о том, что утром 2 октября заметила Екатерину Андрееву в аэропорте — ведущая Первого канала отправлялась Стамбул. Андрееву заметили в очереди на стойке регистрации авиакомпании «Аэрофлот».

Собчак прокомментировала ситуацию, сказав, что ей не понятно, почему поездка Андреевой проходит не под пристальным вниманием прессы и прицелом фотоаппаратов, в отличии от ее собственных визитов в аэропорт.

«Стамбул красивый город, каждый человек имеет право на отдых. Но у меня вопрос», — комментирует Ксения.

Вероятно, Собчак задело безразличие прессы к столь именитой персоне, в то время как каждая поездка блондинки в визовый центр или аэропорт оборачивается скандалом с кучей сплетен в Сети.

«Видимо слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки», — ранее делилась звезда своим возмущением с подписчиками.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что российская журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля.