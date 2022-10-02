Петербуржцам рассказали, почему в Северной столице снизилось количество ДТП

С начала 2022 года в Петербурге снизилось количество ДТП на 18 % по сравнению с периодом в 2021 году. О причинах такой тенденции петербуржцам рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Поданным МК в Питере, эксперт Дмитрий Попов заявил, что внедрение новой транспортной модели обслуживания помогло Петербургу снизить количество автокатастроф. Раньше нарушать ПДД и нарезать круги по маршруту водителей заставлял так называемый посуточный лизинг, а теперь их зарплата не зависит от числа провезенных пассажиров.

«Водитель маршрутки, получая утром путевой лист, должен был в кассу предприятия внести уже выручку предстоящего ему рабочего дня. Поэтому у него появлялась сразу потребность максимально увеличить свои доходы. А для этого нужно было гнать на огромной скорости, нарушать правила дорожного движения и так далее», — объяснил суть проблемы Попов.

Перевозчики также были заинтересованы в такой схеме, поскольку платили своим водителям вперед. Кроме того, снижению количества ДТП в городе способствовала и замена автопарка. Теперь по городу ходит больше автобусов с увеличенной вместимостью — на старые 6-7 маленьких бортов теперь приходится 1-2 больших.

«Раз количество сократилось, значит, вероятность ДТП практически кратно упала с учетом условной вероятности», — резюмировал эксперт.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на территории Санкт-Петербурге не хватает водителей автобусов и машинистов.