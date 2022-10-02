Ботанический сад Петра Великого с понедельника перейдет на зимний режим работы

Ботанический сад Петра Великого с понедельника перейдет на зимний режим работы
Фото: Официальный канал Ботанического сада Петра Великого.
Ботанический сад Петербурга полностью готов к зиме — с завтрашнего дня будут закрыты некоторые оранжерейные экскурсии, а сам сад по понедельникам будет работать для петербуржцев последний месяц. С ноября понедельник станет полностью выходным днем.
По информации официального канала Ботанического сада Петра Великого, петербургский Ботсад начинает переходить на зимний режим работы.

«С завтрашнего дня (3 октября) кассы и вход в Парк работают до 17:00, выход из Парка до 18:00», — информировали петербуржцев сотрудники сада.

В течении октября Парк будет работать по понедельникам, но с ноября понедельник будет полностью выходным днем. Также в канале отметили, что так любимый горожанами Водный маршрут закрывается на зимний период. Снова прогуляться по любимым тропам посетители смогут только в мае-июне следующего года.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что грибники Петербурга похвастались полными корзинами октябрьского улова.

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