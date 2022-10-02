Грибники Петербурга похвастались полными корзинами октябрьского улова

Грибники Петербурга похвастались полными корзинами октябрьского улова
фото: pxhere
В Петербурге и Ленобласти любители тихой охоты не торопятся заканчивать грибной сезон и делятся в соцсетях восторженными историями о своем удачном улове.

На Петербург опустилась приятная погода и наступили выходные — самое время отправляться в местные леса за впечатлениями и неплохим уловом. Жители Ленобласти и Северной Столицы в соцсетях сообщают о весьма приятных результатах похода в лес — засуха летом и долгие проливные дожди сильно подпортили настроение местным грибникам, но теперь их корзины ломятся от всевозможных лесных даров.

В группе «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи рассказывают, что в местных лесах много не только грибов — грибники высматривают заветный улов, двигаясь едва ли не локоть к локтю.

«Впечатлило количество грибников, если на прошлой неделе все приезжали к рассвету, то сегодня до приезда к рассвету увидел картину, что уже в темноте минут за 40-50 до начала рассвета (то есть за час с копейками до комфортного света в лесу) уже была куча машин и внутри никого, видимо, с фонариком ходили», — описал свою поездку один из подписчиков группы.

Несмотря на такой ажиотаж, грибов в лесах все же хватает всем — никто не уходит с пустыми руками.

«Мухоморы на каждом шагу так и указывают, что рядом любимые белые и боровики, но….много опять людей, как в парке гуляем. Но поговорка «каждый свой гриб найдет» работает. Буквально в 3 метрах сегодня пару раз проходила параллельно от незнакомых людей (грибников) и находила красавчиков», — поделилась впечатлениями другая подписчица сообщества.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что грибники Петербурга и Ленобласти сетуют на засушливую погоду.

грибы леса новости ленобласти новости СПб урожай


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Алла Пугачева продает свой замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей
Грибники Петербурга похвастались полными корзинами октябрьского улова
Первое воскресенье октября окутает утренний Петербург туманами
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба для иностранных перевозчиков
Многодетные семьи из Петербурга смогут до конца 2023 года получить выплату ...
В Петербурге к 2024 году появятся 27 новых школ и детских садов
Эксперт посоветовала пенсионерам России отказаться от жирного молока
Взломщик на Чекистов вынес из квартиры петербурженки золотые драгоценности ...