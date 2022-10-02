Грибники Петербурга похвастались полными корзинами октябрьского улова

В Петербурге и Ленобласти любители тихой охоты не торопятся заканчивать грибной сезон и делятся в соцсетях восторженными историями о своем удачном улове.

На Петербург опустилась приятная погода и наступили выходные — самое время отправляться в местные леса за впечатлениями и неплохим уловом. Жители Ленобласти и Северной Столицы в соцсетях сообщают о весьма приятных результатах похода в лес — засуха летом и долгие проливные дожди сильно подпортили настроение местным грибникам, но теперь их корзины ломятся от всевозможных лесных даров.

В группе «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи рассказывают, что в местных лесах много не только грибов — грибники высматривают заветный улов, двигаясь едва ли не локоть к локтю.

«Впечатлило количество грибников, если на прошлой неделе все приезжали к рассвету, то сегодня до приезда к рассвету увидел картину, что уже в темноте минут за 40-50 до начала рассвета (то есть за час с копейками до комфортного света в лесу) уже была куча машин и внутри никого, видимо, с фонариком ходили», — описал свою поездку один из подписчиков группы.

Несмотря на такой ажиотаж, грибов в лесах все же хватает всем — никто не уходит с пустыми руками.

«Мухоморы на каждом шагу так и указывают, что рядом любимые белые и боровики, но….много опять людей, как в парке гуляем. Но поговорка «каждый свой гриб найдет» работает. Буквально в 3 метрах сегодня пару раз проходила параллельно от незнакомых людей (грибников) и находила красавчиков», — поделилась впечатлениями другая подписчица сообщества.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что грибники Петербурга и Ленобласти сетуют на засушливую погоду.