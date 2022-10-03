Умная колонка помогла жительнице Британии поймать возлюбленного на измене

Жительница Великобритании утверждает, что записи, которые делала умная колонка Alexa, помогли ей поймать возлюбленного на измене.

Британка обнаружила голосовые записи в мобильном приложении для управления Alexa. На одной из записей незнакомый женский голос просит поставить песню. Прослушав это, девушка поняла, что ее парень завел роман с другой женщиной, пишет издание The Mirror.

Девушка призналась, что даже не знала о подобных функциях. Однако теперь возможностями устройства заинтересовались и другие пользовательницы. Ролик с рассказом британки об инциденте с возлюбленным стал вирусным и набрал 2,6 млн просмотров.

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