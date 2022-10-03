В 2023 году выйдет технология, способная заряжать мобильник меньше, чем за 10 минут

На сегодняшний день ученые придумали зарядку для смартфонов, которая заряжает с 0 до 100% за 10 минут. Однако в 2023 году появится зарядка, которая будет заряжать еще быстрее.

Усилия производителей направлены именно на сокращение времени цикла зарядки. В следующем году на рынке появятся устройства, демонстрирующие лучший результат — в планах производителей сократить время зарядки до однозначных цифр, то есть один цикл будет длиться менее 10 минут, пишет портал iXBT.ru со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station.

Несмотря на то, что сенсорные телефоны существуют на рынке давно, производителям не могут эффективно решить проблему с длительностью заряда батареи. Это связано с ограниченностью размера гаджета. В связи с этим большое внимание уделяется технологии быстрой зарядки.

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