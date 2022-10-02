Российских геймеров могут обязать проходить идентификацию в рамках регулирования игровых валют

Российских участников крупных обменов на реальные деньги в играх могут заставить проходить идентификацию. По мнению экспертов, такая мера поможет властям предотвратить отмывание денег и спонсирование терроризма.

По данным Известий, замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что игровые валюты необходимо регулировать, чтобы не допустить их использование в качестве средства расчетов за пределами видеоигр, а также для отмывания денег и спонсирования терроризма.

Разумеется, игровые валюты обычно можно использовать только для приобретения услуг и предметов в рамках конкретной игры, но некоторые сервисы предлагают клиентам конвертировать игровые средства в фиатные деньги либо продавать внутриигровые предметы за реальные валюты.

Это приводит к всплеску преступной активности, поскольку отследить все трансакции из-за загруженности платформ невозможно. По мнению экспертов, если в игровом процессе участвуют любые фиатные деньги, то необходимо вводить регулирование и водить игровые валюты в правовое поле РФ.

Так в России могут ввести обязательную идентификацию пользователей при совершении игровых сделок определенного размера с использованием банковского счета.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что для петербургских киберспортсменов откроют единую площадку в Красногвардейском районе.