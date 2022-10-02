Для петербургских киберспортсменов откроют единую площадку в Красногвардейском районе

Пилотное пространство для объединения сообщества киберспортсменов Петербурга могут открыть в Красногвардейском районе.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале озвучил петербуржцам радостную новость: в городе в ближайшее время может появиться единая площадка для киберспортсменов. Вопрос о создании такого пространства в Северной Столице подняли на очередной встрече с геймерами.

«Геймерам нужна единая площадка для встреч, и первые решения уже есть. Пилотное пространство планируем открыть в Красногвардейском районе», — поделился новостью с подписчиками Бельский.

По словам политика, это будет оборудованное помещение, где игроки смогут оттачивать навыки, читать лекции, устраивать турниры и обмениваться опытом. В перспективе власти Петербурга планируют создать и другие точки притяжения для профессионалов.

Бельский отметил, что киберспортивное сообщество сейчас разобщено — есть понимание совместных целей, но нет согласия в их достижении. По мнению политика, в этом вопросе нужна консолидация сторон.

«Чтобы работа была слаженной, важно определить орган власти для координации геймеров. Предложил доверить эту задачу Комитету по физической культуре и спорту. Коллеги наиболее погружены в специфику сферы и смогут ускорить ее развитие», — резюмировал Александр Бельский.

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