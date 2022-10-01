В Петербурге к 2024 году появятся 27 новых школ и детских садов

В ближайшие годы в Петербурге построят 27 новых объектов образования в рамках проекта «Современная школа».

По данным пресс-службы Смольного, в 2022-2024 годах в Северной Столице реализуют федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование». В результате в городе построят 27 новых объектов образования — школ и детских садов.

К примеру, новые общеобразовательные школы появится на Комендантском проспекте и на улице Академика Константинова.

Такое количество новых зданий понадобилось Петербургу из-за активного роста числа обучающихся. Так уже в 2022 году застройщики получат почти 250 тысяч рублей от города на реализацию проекта, поскольку его сметная стоимость несколько выросла.

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