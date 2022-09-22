На петербургский рынок недвижимости выходит московская компания «А101» с планами на 290 млрд

На петербургском рынке недвижимости появился новый игрок — девелопер «А101» из Москвы. Освоение региона застройщик начнет с трех комплексных проектов в Ленобласти.

Первый проект развернется на участке в 12,4 гектара в Лаголово, что в Ломоносовском районе Ленобласти. Здесь планируется возвести более 912 тысяч квадратных метров жилья и объекты сервисно-бытовой, спортивной и развлекательной инфраструктуры. Девелопер также возведет три школы, восемь детских садов и поликлинику. Для местных жителей создадут 9 450 рабочих мест. Проект будет реализован совместно с другой строительной компанией, ГК «Самолет».

«При строительстве мы будем применять все те наработки, которые имеются у ГК «А101». То есть индивидуализированный подход к архитектуре, общественным пространствам, связям между природными и жилыми объектами», — рассказал директор по региональному развитию «А101» Вячеслав Семененко.

Второй проект расположен во Всеволожске. «А101» построит 119,5 тысячи квадратных метров жилья, школы и два детских сада, куда смогут пойти почти 2 тысячи ребят. Не обойдется и без сервисно-бытовых, спортивных и развлекательных объектов.

Гендиректор «А101» Игнатий Данилиди отметил, что в будущем оба проекта подключат ко второй кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Кроме того, застройщик ведет переговоры о запуске трамваев до города на Неве.

Также в планы «А101» входит развитие локации в деревне Корпикюля Гатчинского района. Строительная компания освоит территорию площадью 811 гектаров. Проект предполагает создание крупной городской застройки, коттеджной, развитой образовательной, медицинской структуры и гостиничного комплекса.

Главным объектом для притяжения бизнеса в Корпикюле станет технологический авиапарк. Это будет авиакластер с производством самолетов, летной школой и школой авиаконструкторов в партнерстве с вузами. Он объединит функции производственно-конструкторского центра, деловой площадки и центра авиатуризма.

Как рассказала коммерческий директор «А101» Алиса Шишнина, продажи во Всеволожске откроются в начале октября, а ввести его планируют через два года. В Лаголово продажи стартуют к ноябрю.