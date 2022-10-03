Ошибка при прокладке теплосетей в Пушкине привела к потопу

В Пушкине во время работ на теплосетях повредили трубу, из-за данного повреждения произошел потоп.

На бульваре Алексея Толстого около дома №9 специалисты «Водоканала» ведут аварийно-восстановительные работы. На участке сторонняя организация проводила работы по прокладке тепловых сетей и повредила магистраль, пишут в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Повреждение локализовали в 16:30, для местных жителей на время работ установят 4 прицеп-цистерны с питьевой водой. Сообщается, что около 30 домов остались без холодной воды.

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