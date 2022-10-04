Российские члены экипажа МКС начали готовить каюту и сюрприз к прибытию Анны Кикиной

Российские члены экипажа МКС начали готовить каюту и сюрприз к прибытию Анны Кикиной
Фото: скриншот You Tube "Интервью Анны Кикиной"

Российские члены экипажа МКС готовятся к прилету единственной женщины в российском отряде космонавтов Анны Кикиной на космическую станцию.

Отбытие Кикиной на МКС состоится в рамках перекрестных полетов с США. Жить она будет в каюте многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Петелин, вместе с остальными коллегами подготовят к прилету Анны сюрприз, однако какой именно так и не рассказали, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что российская космонавтка Анна Кикина через два года может установить российский женский рекорд по пребыванию в космосе.

анна кикина каюта МКС


 

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