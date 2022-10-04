Петербургские спасатели 88 раз выезжали на вызовы из-за последствий непогоды

Петербургские спасатели 88 раз выезжали на вызовы из-за последствий непогоды
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге сотрудники МЧС ликвидируют последствия непогоды. Спасатели в понедельник, 3 октября 88 раз выезжали на сообщения о повреждениях.

В основном заявки в МЧС были связаны с необходимостью убрать поврежденные конструкции, поваленными деревьями, пострадавшими светофорами и дорожными знаками. В городе было задействовано 215 спасателей и 71 единица техники.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербургский синоптик предупредил: Северная Столица 4 октября окажется в зоне циклона. В городе будет холодно, слегка дождливо и ветрено.

мчс непогода


 

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