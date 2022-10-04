В Петербурге за год появилось в два раза больше социальных объектов

В Петербурге за год появилось в два раза больше социальных объектов
Фото: Главстрой Санкт-Петербург

За последний год в Петербурге в 2 раза увеличился объём строительства социальных объектов. Так с начала 2022 года 51 девелопер получил разрешения на строительство таких зданий в Северной Столицк.

По данным пресс-службы Госстройнадзора, с начала 2022 года в Петербурге в два раза увеличилось количество школ, детских садов, спортклубов и поликлиник.
Согласно статистике ведомства, за этот период специалисты выдали 19 разрешений на строительство детских садов и школ. В прошлом году за тот же период выдали 10 и 11 разрешений соответственно. Кроме того, строители получили 2 разрешения на строительство объектов здравоохранения, 9 разрешений на строительство спортивных объектов и 2 разрешения на строительство объектов культуры.
Начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев уточнил, что улучшить показатели удалось благодаря работе Градостроительной комиссии и личному вниманию губернатора Петербурга к процессу синхронизации строительства жилья и социальных объектов.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в ближайшие годы в Петербурге построят 27 новых объектов образования в рамках проекта «Современная школа».
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