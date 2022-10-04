В Тосно мужчина упал на нож после пьяной ссоры с дамой своего сердца

В Тосненском районе Ленобласти семейное застолье закончилось падением на нож супруга уголовницы. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 3 сентября в полицию поступила телефонограмма из ЦРБ города Тосно о том, что из квартиры по улице Рабочей скорая помощь привезла 61-летнего мужчину с проникающей колото-резанной раной передней брюшной стенки с множественными повреждениями тонкого кишечника, нисходящей части двенадцатиперстной кишки, головки поджелудочной железы и брыжейки поперечно-ободочной кишки.

Прибывшие на место проживания раненного мужчины правоохранители выяснили, что мужчина «упал на нож» после совместного распития алкогольной продукции с супругой — именно она вызвала скорую помощь для своего возлюбленного. Женщину задержали и доставили в ОМВД.

Выяснилось, что супруга пострадавшего была ранее судима по множеству статей, включая умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и т.д.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «з» части 2 статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что житель Петербурга получил множественные ножевые ранения от незнакомца в Калининском районе.