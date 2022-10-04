Центробанк рассказал о новом дизайне 500-рублевых банкнот

Центробанк рассказал о новом дизайне 500-рублевых банкнот
Фото: сайт ЦБ РФ

В Центробанке России перечислили возможные варианты изображений для новой купюры номиналом в 500 рублей.

На оборотной стороне банкноты могут изобразить памятники и известные места северокавказских республик. Больше всего голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии, сообщает пресс-служба Банка России.

В целом экспертная группа отобрала более 60 достопримечательностей. Художники ЦБ из Гознака подготовят эскизы с различным сочетанием объектов из финального списка, окончательное решение примет Совет директоров регулятора

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Центробанк пересмотрит курсы иностранных валют по отношению к рублю.

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