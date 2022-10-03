Центробанк пересмотрит курсы иностранных валют по отношению к рублю

Центробанк для установления официальных курсов будут предусматривать дополнительные источники данных, такие как банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

На сегодняшний день, курс доллара, евро и юаня будут рассчитываться на основе сделок кредитных организаций, отчетность о которых представляется в ЦБ. Если не будет данных ни с биржи, ни от банков, Центробанк будет использовать информацию о сделках, заключенных на цифровых платформах внебиржевых торгов, сообщают в Центробанке РФ.

При этом отмечается, что стоимость других иностранных валют будут рассчитывать из соотношения курса доллара к рублю.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что финские банкоматы Nosto, которые работали китайской платежной системой, перестали обслуживать карты UnionPay.