Центробанк пересмотрит курсы иностранных валют по отношению к рублю

Центробанк пересмотрит курсы иностранных валют по отношению к рублю
Фото: сайт ЦБ РФ

Центробанк для установления официальных курсов будут предусматривать дополнительные источники данных, такие как банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

На сегодняшний день, курс доллара, евро и юаня будут рассчитываться на основе сделок кредитных организаций, отчетность о которых представляется в ЦБ. Если не будет данных ни с биржи, ни от банков, Центробанк будет использовать информацию о сделках, заключенных на цифровых платформах внебиржевых торгов, сообщают в Центробанке РФ.

При этом отмечается, что стоимость других иностранных валют будут рассчитывать из соотношения курса доллара к рублю.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что финские банкоматы Nosto, которые работали китайской платежной системой, перестали обслуживать карты UnionPay.

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