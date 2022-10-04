В Петербурге предложили доработать новый порядок распределения налога на прибыль организаций

Во вторник, 4 октября состоялись слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации. В результате Минфин предложил пересмотреть порядок распределения налога на прибыль организаций, в частности, в бюджет Петербурга может уходить лишь его часть. Смольный предложил доработать проект.

Губернатор Петербурга в своих соцсетях 4 октября отчитался о результатах слушаний по федеральному бюджету в Совете Федерации. Так Министерство финансов предложило ввести с 1 января 2023 года новый порядок распределения налога на прибыль организаций между субъектами РФ.

Согласно предложению Минфина, часть налога на прибыль будет зачислятся в региональный бюджет напрямую, а вторая часть консолидируется на уровне Федерального казначейства — ее будут распределять между регионами по нормативам, которые будут утверждены законом о федеральном бюджете.

Власти Петербурга не очень тепло восприняли такое предложение. Дело в том, что если идея ведомства будет принята, Петербург потеряет часть доходов. Поэтому Смольный направил в Совет Федерации конкретные замечания и предложения по этому вопросу.

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