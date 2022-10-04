В Петербурге зарегистрировали первый иск о возврате материнского капитала

В Петербурге Колпинский районный суд принят к производству первый иск о возврате средств материнского капитала. Подобной практики в городе еще не было.

Исковое заявление к Елене Бартеневой направил прокурор, по факту нарушения нецелевого использования маткапитала, сообщает пресс-служба объединенных судов Санкт-Петербурга.

В декабре 2020 года она взяла займ на всю сумму на улучшение жилищных условий и вступила в кооператив. В январе 2021 года займ был покрыт средствами маткапитала. Однако больше никаких взносов в кооператив она не делала. Летом 2021 года ее исключили из кооператива и списка дольщиков, а также вернули первый взнос в размере маткапитала. Деньги семья обналичила.

Прокурор просит суд взыскать с Бартеневой 420 266 рублей, а также государственную пошлину в размере 7 403 рублей.

Заседание по делу назначено на 19 ноября 2022 года.

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