Петербурженка отсудила у «Буквоеда» права на свою книгу

Петербурженка выиграла суд у популярной российской сети книжных магазинов, которая продавала ее произведения без разрешения.

Во вторник, 4 октября, Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы Людмилы Синельниковой к ООО «Буквоед» о защите исключительного права, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Синельникова вместе с мужем написала литературное произведение «Исцеление Рода. Путь к процветанию и благополучию». Людмила утверждает, что не заключала договоров на издание и продажу «учебника», в отличие от соавтора — ее супруга. Но и тот договаривался только на словах.

Из-за того, что ответчик в суд не пришел и иск не оспорил. Суд установил, что сеть не заключала никаких договоров о продаже ни с Синельниковой, ни с ее соавтором.

Суд постановил прекратить продажу книг и выплатить писательнице 150 тыс. рублей.

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