Стало известно о шестой беременности российской супермодели Натальи Водяновой

СМИ сообщили радостную новость: российская супермодель Наталья Водянова готовится стать матерью в шестой раз. Звезда впервые пропустила показ мод во Франции из-за плохого самочувствия.

В Telegram-канале «НеМалахов СЛИВки» появилась информация о беременности супермодели Натальи Водяновой. Напомним, у звезды уже есть пятеро детей — трое от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана, и двое мальчиков от нынешнего супруга, наследника LVMH Антуана Арно.

«Говорят, Наталья Водянова беременна. Шестой малыш должен родиться зимой. Модель впервые пропустила Неделю моды в Париже из-за плохого самочувствия», — поделились слухами в Telegram-канале «НеМалахов СЛИВки».

Дело в том, что Водянова не посетила ни одного последнего показа на Неделе моды в Париже, хотя в предыдущие сезоны была их частой гостьей. На публике в последний раз супермодель появлялась на 8 июня на светском вечере Karine Ohana Private Cocktail. Также Водянова — частый гость интервью. Так Vogue расспросил звезду, что лежит у нее в сумке.

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