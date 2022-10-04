Ксения Собчак осудила Молочникова, который рассказал о проблемах с рождением ребенка Варнавы

Экс участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава не любит раскрывать подробности личной жизни, однако, не так давно бывший супруг Варнавы Александр Молочников впервые прокомментировал расставание с актрисой, рассказав «интимные» подробности жизни с ней.

Молочников рассказал, что его бывшая возлюбленная давно мечтала оставить карьеру и посвятить себя семье. После того, как звездная пара узаконила свои отношения, хотела уехать в США и родить там детей, однако попытка забеременеть оказала неудачной, пишет StarHit.

По словам Ксении Собчак, Екатерина Варнава не знала о том, что ее бывший супруг раскрыл подробности личной жизни и была очень огорчена. Однако Ксения считает, что Молочников был вправе высказаться и рассказать про свои отношения и что в них было.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем.