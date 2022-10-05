Чернобыльские лягушки почернели для защиты от радиации

В чернобыльской зоне отчуждения стали появляться черные лягушки — степень их черноты зависела от уровня радиации в болоте. Оказалось, черный окрас — полезная защитная мутация.

В журнале Evolutionary Applications появилось исследование биологов, которые обнаружили, что повышенный уровень радиации стимулирует накопление меланинов в коже лягушек из Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Такая мутация защищает животных от смертельного излучения.

В 2016 году в Чернобыле работали исследователи из Швеции, которые заметили, что самые обыкновенные лягушки восточные квакши вместо ярко-зеленого цвета приобрели черный окрас. Тогда ученые выловили и исследовали более 200 земноводных, обитающих в 12 различных водоемах с разным уровнем радиационного заражения.

Оказалось, что чем сильнее было радиационное заражение водоема, тем более темными становились эти земноводные, а некоторые лягушки, живущие в самых суровых условиях, оказались почти полностью черными. Все дело в меланине — пигменте, защищающем кожу от агрессивного воздействия излучения.

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