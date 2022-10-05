Российский книжный союз попросил ввести отсрочку от частичной мобилизации для работников полиграфий

Российский книжный союз попросил ввести отсрочку от частичной мобилизации для работников полиграфий
Фото: unsplash
Российский книжный союз попросил Минпромторг ввести отсрочку от частичной мобилизации для полиграфической отрасли. Дефицит кадров может привести к полной остановке предприятий.

По информации Коммерсантъ, президента Российского книжного союза Сергей Степашин направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой дать отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли. В нем предлагается ввести отсрочки в зависимости от квалификации сотрудников, чтобы избежать потери самых ценных кадров — машинистов линий, технологов, механиков.

В письме говорится, что кризис в секторе книжной полиграфии достиг крайней точки, что связано с острым дефицитом кадров, устаревшим оборудованием, отсутствием инвестиций в 2022 году, а также санкциями со стороны поставщиков оборудования и запчастей.

В полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст работников в ряде модернизированных производств составляет 39 лет. Поэтому частичная мобилизация приведет к остановкам производства и снижению выпуска продукции как минимум вдвое — в стране прекратится выпуск периодических печатных СМИ, учебников, книг.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербурженка отсудила у «Буквоеда» права на свою книгу.

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