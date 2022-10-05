В Петербурге задержали угрожавшего посетителям «Академ-Парка» пьяного буяна с газовым пистолетом

В Петербурге задержали угрожавшего посетителям &#171;Академ-Парка&#187; пьяного буяна с газовым пистолетом
Фото: Pxhere

В Калининском районе Петербурга в одном из торговых центров задержали пьяного местного жителя, угрожавшего охраннику и посетителям газовым пистолетом.

Как стало известно Gazeta.SPb, 4 октября в полицию поступило сообщение от начальника охраны ТК «Академ-Парка» о том, что в помещении торгового центра неизвестный мужчина направляет пистолет на него и посетителей.

При выезде на место происшествия правоохранители задержали безработного петербуржца 38 лет. Мужчина был совершенно пьян и выражался грубой нецензурной бранью, а также направлял аэрозольный пистолет «Удар 2М» в сторону граждан и охраны.

Мужчину доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. Буяна посадили в специальное помещение для задержанных, однако тот начал жаловаться на боли в желудке — его госпитализировали в городскую больницу.

С места преступления изъяли аэрозольный пистолет и записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что у церкви на Невском проспекте задержали оруженосца, принесшего на прогулку автомат, пистолет и три ножа.

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