Свидание с другом из «Дайвинчика» в заброшке на Лени Голикова закончилось для школьницы изнасилованием

Свидание с другом из &#171;Дайвинчика&#187; в заброшке на Лени Голикова закончилось для школьницы изнасилованием
Фото: unsplash

В Кировском районе Петербурга свидание со знакомым из соцсетей обернулось для 14-летней школьницы изнасилованием. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 3 октября в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что на его несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный злоумышленник.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что день назад 14-летняя школьница пошла на прогулку с малознакомым молодым человеком — с ним девушка познакомилась в телеграмм-канале «Леонардо Дайвинчик». Юноша представился «Александром».

Молодые люди пошли в заброшенный дом на улице Лени Голикова, где на школьницу набросился знакомый и изнасиловал ее.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статье 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге 17-летнюю продавщицу овощного ларька изнасиловал мужчина из социальной сети.

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