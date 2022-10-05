В Петербурге задержали мигранта, устроившего пьяный дебош в автобусе

В Приморском районе Петербурга пьяный иностранец выкрикивал националистические угрозы в адрес пассажиров одного из автобуса. Дебошира задержали.
Правоохранители задержали автобусного дебошира по месту жительства и проводили его в отделение — им оказался 37-летний мигрант, проживающий вместе с матерью в одном из районов Петербурга. Как выяснилось, в июне 2022 года нарушитель порядка уже оказывался в отделении полиции за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.
По факту произошедшего следователи возбудили возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства).
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге задержали угрожавшего посетителям «Академ-Парка» пьяного буяна с газовым пистолетом.