Бритни Спирс шокировала фанатов пляжным фото с оголенной грудью и обрезанными волосами

Бритни Спирс шокировала фанатов пляжным фото с оголенной грудью и обрезанными волосами
Фото: скриншот канала YouTube

Популярная певица Бритни Спирс снялась топлес на пляже и выложила фотов соцсети. Фанаты встревожились, глядя на оголенную грудь и обрезанные волосы селебрити.

В зарубежной соцсети с фотографиями появились кадры с обнаженной фотосессии 40-летней Бритни Спирс. Американская певица снялась топлес и смутила фанатов новой прической. Публикация набрала более 300 тысяч лайков.

Знаменитость разметила в соцсетях ролик, в котором она позирует на пляже в розовых трусах, прикрывая руками обнаженную грудь. При этом звезда дополнила свой образ солнцезащитными очками и шляпой, из-под которой виднелись собранные в хвост короткие пряди волос.

«Я отрезала все волосы… Пока не хочу это показывать!!!» — подписала звезда свою фотосессию,

В комментариях к записи уже появились высказывания подписчиков, встревоженных таким поведением. Звезду спрашивали, все ли с ней хорошо и не нужна ли ей помощь.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что стало известно о шестой беременности российской супермодели Натальи Водяновой.

Бритни Спирс топлес фотосессия


 

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