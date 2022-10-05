Американского шахматиста Ниманна обвинили в жульничестве в более 100 шахматных онлайн-партий

Шахматный портал Chess.com заподозрил американца Ханса Ниманна в жульничестве в более чем 100 шахматных партиях, проходивших онлайн. Шахматист все отрицает.

По информации РИА Новости, шахматный портал Chess.com опубликовал расследование, в котором обвинил шахматиста из США Ханса Ниманна в жульничестве в более чем 100 партиях, проходивших онлайн.

По данным компании, Ниманн мог получать незаконную помощь в более чем 100 онлайн-партиях еще в 2020 году, в том числе и на соревнованиях, в которых шахматист занимал призовые места. Американца заблокировали на самом популярном шахматном сайте мира на неопределенный срок.

Напомним, что Ниманна уже обвиняли в жульничестве ранее. Например, действующий чемпион мира Магнус Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour после поражения от Ниманна, поскольку подозревал его в мошенничестве. Сам Ниманн эти обвинения опровергал.