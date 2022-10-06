Мошенники начали обманывать россиян на доставке еды

Мошенники начали обманывать россиян на доставке еды с использованием известных марок пиццерий.

За сентябрь было зафиксировано около 100 поддельных сайтов популярных сетей фастфуда, где покупателю предлагалось получить пиццу с большой скидкой. Для того, чтобы поучаствовать в акции, жертве предлагалось ответить на простые вопросы и ввести данные карты, после чего с нее списывалось 899 руб якобы за подписку, а данные карты оказывались скомпрометированы, сообщают Известия.

Однако, существует еще одна схема обмана. На фейковых сайтах можно было оплатить заказ только онлайн, при этом к итоговой сумме приписывался лишний ноль, так вместо 1 300 руб у покупателя списывалось 13 тыс.

Эксперты порекомендовали россиянам перед заказом убедиться в том, что они оплачивают покупку на официальном сайте компании, не переходить по сомнительным ссылкам.

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