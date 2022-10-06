Водителя грузовика за разрушения в тоннеле дамбы в Кронштадте осудят на 1,4 млн

В Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрит дело о разрушениях в тоннеле дамбы.

3 ноября, 2021 года обвиняемый, управляя грузовым тягачом, перевозил крупногабаритный груз, который превышал допустимые размеры. Мужчина не обратил внимание на предупреждающие знаки. В результате нарушитель повредил средства сигнализации и транспортное оборудование, пишет в Telegram-канале прокуратура Санкт-Петербурга.

Водитель причинил комплексу защитных сооружений Петербурга ущерб на сумму свыше 1,4 млн рублей. Уголовное дело по ч.4 ст. 267 УК РФ (Приведение в негодность путей сообщения) было направлено в Кронштадтский районный суд.

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