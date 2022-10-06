Юрист Соловьев предупредил о новом способе обмана россиян с помощью мессенджеров

Мошенники придумали новый способ обмана через популярные мессенжеры (чаще всего Viber, реже WhattsApp). Они звонят якобы от сотрудников следственных органов и выведывают личные данные, рассказывает юрист России Иван Соловьев.

Аферисты представляются сотрудниками следственных органов и запугивают жертв «подделкой документов» и попыткой хищения денег человеком с одинаковой фамилией. Жертве становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником, передает Прайм.

Потом мошенники просят перевести средства на «безопасный» счет, и жертва лишается своих сбережений.

Юрист напомнил, что правоохранительные органы никогда не звонят гражданам ради сверки личных данных и предложения поучаствовать в следствии.

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