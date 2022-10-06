В Петербурге заметно вырос интерес к оружию

У петербуржцев за последнее время вырос интерес к тиру и стрелковым клубам. В основном, туда записываются на выходные, и на ближайшее время уже нет свободных мест.

Мойка78 попыталась разобраться с чем связан такой интерес. В некоторых тирах отметили, что цели далеки от желания подготовиться к мобилизации – многие приходят снимать стресс. Так, в тире на Васильевском острове запись забита на все выходные, там находится пневматический тир, в котором можно отработать навыки прицеливания, но не научиться обращаться с боевым оружием.

Однако есть те, которые все же хотят научиться использовать боевое оружие. Таких желающих заметили на полигоне Петербурга – «Балтийском стрелковом центре». Там обещают обучить мужчин содержать автомат в рабочем состояние.

В ССК «Невский» для начинающих также выделяют индивидуального инструктора, но стрелять предложат только из пистолета или карабина.Есть и курсы армейской тактической стрельбы, но допустят к ним не всех.