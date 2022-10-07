Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кикиной пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). К своим коллегам присоединилась находится российская женщина-космонавт Анна Кикина.

Стыковка состоялась в ночь на 7 октября. Автоматические системы сработали в штатном режиме, позволив пассажирам Crew Dragon без затруднений переместиться на борт МКС. С Анной Кикиной прилетели астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский космонавт Коити Ваката, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что российские члены экипажа МКС готовятся к прилету единственной женщины в российском отряде космонавтов Анны Кикиной на космическую станцию.