В России снизились цены на лосось

В России зафиксировали снижение цен на красную рыбу.

Оптовые цены на аквакультурного лосося, достигшие летом пика в 2 000 рублей за кг, снизились до 900-1400 рублей за кг, пишут «Известия» с отсылкой на Рыбный союз.

В компании отмечают, что снижение стоимости лосося произошло из-за возобновления поставок из Чили и увеличения импорта рыбы из других стран, в том числе Турции и Армении.

Кроме того, отмечается, что рестораторы уже получают рыбу по сниженной цене, однако стоимость блюд пока менять не собираются.

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