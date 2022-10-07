Япония ввела санкции в отношении 81 человека из России и против девяти компаний

Япония расширила санкционный список в отношении России. В нем оказался 81 человек и 9 организаций.

Японские санкции коснулись семьи премьера РФ Михаила Мишустина, спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, Дмитрия Медведева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы Чечни Рамзана Кадырова, а также главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, пишет РИА Новости.

Под японские санкции попали также российские организации, среди них — концерны «Калашников», «Созвездие», корпорация «Ростеха», холдинг «Росэлектроника», АО «ОДК-Климов», судостроительные заводы «Янтарь» и «Море».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов до 16 октября.